UBS Keyinvest Daily Markets: EuroStoxx 50 - Es wird langsam enger

Rückblick: Der EuroStoxx 50 Index bewegte sich in den vergangenen Monaten auf niedrigem Niveau seitwärts.

Der Einbruch Anfang Februar konnte auf der 3.260 Punkte-Marke gestoppt werden, bevor eine Erholung bis zur 3.490 PunkteMarke begann. Die Notierungen rutschten ausgehend von diesem Niveau im März 2018 wieder ab und testeten die 3.260 Punkte-Marke in den Vorwochen. Der davon ausgehende Aufwärtsimpuls verlief dynamisch und führte nach dem Bruch des mittelfristigen Abwärtstrends direkt durch die 3.490 Punkte-Marke. Zunächst konsolidierte der Index im Ausbruchsbereich leicht, schob sich aber ab Ende April stetig weiter nach oben.

Ausblick: Die Ausbruchsbewegung aus dem unterhalb der 3.490 Punkte-Marke gebildeten Doppelboden ist intakt, sodass noch ein weiterer Anstieg folgen könnte. Die Trenddynamik nimmt innerhalb des erkennbar werdenden bearishen Keils der Vorwochen aber ab, was einen Rücksetzer bald einleiten düre. Die Long-Szenarien: Innerhalb des Trendkanals der Vorwochen ist ein Anstieg in Richtung der 3.600 Punkte-Marke zunächst noch möglich. Hier wäre ein Rücksetzer wahrscheinlich. Sollte sich der EuroStoxx anschliessend aber über die 3.600 Punkte-Marke bewegen, könnte die Rally bis zur 3.688 Punkte-Marke ausgedehnt werden. Die Short-Szenarien: Rutscht der Index aus dem bearishen Keil der Vorwochen unter die 3.540 Punkte-Marke, düre ein Rücklauf zur Ausbruchszone bei 3.490 Punkten anstehen. Hier bietet sich die Chance, die Bodenbildung zu bestätigen. Sollte es aber auch unter die 3.448 Punkte-Marke zurückgehen, wäre von einer Bullenfalle auszugehen, was weitere Abgaben bis 3.260 Punkte-Marke nochmals ermöglichen könnte.