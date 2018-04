UBS Keyinvest Daily Markets: EUR/USD - Trendfortsetzung in greifbarer Nähe

Dieses Kaufsignal führte zu einer Aufwärtswelle, die bis 1,255 USD reichte. Im Anschluss an dieses neue Verlaufshoch setzte eine sich dreiecksförmig zuspitzende Korrektur ein, die das Paar bis an die Unterstützung bei 1,222 USD zurückführte. Diese Haltemarke wurde jedoch in der vergangenen Woche verteidigt und somit direkt zum Ausgangspunkt einer deutlichen Aufwärtsbewegung.

Ausblick: Das Devisenpaar EUR/USD befindet sich in einer Entscheidungsphase über den weiteren mittelfristigen Verlauf. Der Anstieg der vergangenen Tage spricht für die Käuferseite, die sich dennoch aktuell keine grössere Schwächephase leisten darf. Die Long-Szenarien: Oberhalb von 1,222 USD stehen die Zeichen günstig für die Wiederaufnahme des Aufwärtstrends der letzten Monate. Bei einem Ausbruch über den Widerstand bei 1,243 USD wäre zudem der Ausbruch aus der grossen Dreiecksformation gelungen und zunächst ein Anstieg bis 1,255 USD zu erwarten. Wird diese Marke im Anschluss an eine grössere Korrektur durchbrochen, könnte der Aufwärtstrend mittelfristig bis 1,274 USD führen. Die Short-Szenarien: Ein nachhaltiger Bruch der Unterstützung bei 1,232 USD würde dagegen zunächst zu einer erneuten Korrektur an die 1,222 USD-Marke führen. Auf diesem Niveau müssten die Käufer dann eine starke Aufwärtsbewegung initiieren, um einen Bruch der Haltemarke zu verhindern und sich somit die Chance auf einen weiteren Anstieg zu bewahren. Wird die Marke dennoch unterschritten, käme es zu einem Ausverkauf bis 1,2115 USD und darunter bereits bis 1,204 USD.