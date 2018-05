UBS Keyinvest Daily Markets: DAX - Kursrückgang leitet Korrektur ein

Rückblick: Nach dem Ausbruch über den Widerstand bei 12.640 Punkten zog der DAX Index in den vergangenen Wochen in einer dynamischen Kaufwelle auch über die Hürden bei 12.745 und 12.951 Punkten an und durchbrach am Dienstag dieser Woche sogar kurzzeitig die 13.137 Punkte-Marke.

In der Spitze erreichte der Höhenflug des Index die 13.200 Punkte-Marke, ehe im gestrigen Handel ein massiver Ausverkauf einsetzte. Dieser drückte den DAX an die Unterstützung bei 12.951 Punkten und damit in die unmittelbare Nähe der zentralen kurzfristigen Aufwärtstrendlinie.

Ausblick: Die Bären haben sich im gestrigen Handel eindrucksvoll zurückgemeldet. Weitere Verluste würden jetzt für einen Rücklauf an die frühere Barriere bei 12.640 Punkten sprechen. Die Long-Szenarien: Sollte es der Käuferseite gelingen, den Wert über der Aufwärtstrendlinie auf Höhe von 12.918 Punkten zu stabilisieren, könnte eine kurze Erholung bis 13.070 Punkte einsetzen. Allerdings wäre dort bereits mit einer weiteren Verkaufswelle zu rechnen, die unterhalb von 12.918 Punkten bis 12.850 Punkte führen dürfte. Darunter stünde der Rücklauf an die 12.640 Punkte-Marke auf der Agenda. Derzeit würde ein Ausbruch über 13.070 Punkte weitere Abgaben zwar nicht verhindern, jedoch für einen weiteren kurzzeitigen Anstieg bis 13.137 Punkte und darüber ggf. bis 13.220 Punkte sprechen. Die Short-Szenarien: Beschleunigt sich der derzeit ohnehin schon steile Einbruch mit einem Kursrutsch unter 12.640 Punkte zusätzlich, wäre ein weiteres Verkaufssignal generiert. In diesem Fall müsste man zunächst mit Abgaben bis 12.390 Punkte rechnen, ehe sich dort eine weitere, mehrtägige Aufwärtsbewegung anschliessen könnte. Ein Bruch der 12.390 Punkte-Marke würde dagegen den Abwärtstrend der letzten Monate reaktivieren.