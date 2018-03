UBS Keyinvest Daily Markets: DAX - Es bleibt stürmisch

In der Folge zog der Wert über die Hürde bei 12.232 Punkten an und überwand in dieser Woche bereits kurzzeitig die 12.390 Punkte-Marke. Direkt im Anschluss folgte allerdings ein starker Kursrückgang, der wieder unter die 12.232 Punkte-Marke führte. Zwar konnte sich der DAX im gestrigen Handel wieder über die 12.232 Punkte-Marke zurückarbeiten, die bearishen Vorzeichen des Ausverkaufs wurden damit jedoch noch nicht neutralisiert.

Ausblick: Noch fehlt den Bullen die notwendige Durchschlagskraft, um kurzfristige Chancen auch in nachhaltig steigende Kurse umzumünzen. Die Gefahr eines erneuten Rücksetzers an das Tief von Anfang März ist weiter vorhanden. Die Short-Szenarien: Bricht der Index in den kommenden Tagen unter 12.232 Punkte ein, dürfte eine Korrektur bis 12.000 Punkte folgen. Dort hätten die Bullen nochmals die Chance, eine Erholung zu starten. Ein Ausverkauf unter die Marke würde dagegen den Abwärtstrend reaktivieren und zu Verlusten bis 11.802 Punkten führen. Dort könnte sich beim DAX ein bullisher Doppelboden ausbilden. Wird die Marke dagegen unterschritten, sind weitere Verluste bis 11.600 Punkte denkbar. Die Long-Szenarien: Sollte der Index dagegen über der 12.232 Punkte-Marke gehalten werden, dürfte die Hürde bei 12.390 Punkten ein weiteres Mal angelaufen werden. Darüber könnte sich die Erholung bis 12.500 Punkte fortsetzen, ehe die Bären erneut zuschlagen dürften. Wird die Marke dagegen überschritten, sind temporäre Zugewinne bis 12.640 Punkte denkbar. Doch erst ein nachhaltiger Anstieg über diese Marke würde den DAX wieder in neutrales Gebiet zurückführen.