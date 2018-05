UBS Keyinvest Daily Markets: DAX - Ausbruch gelungen

Diese führte den Index zuletzt an den Widerstand bei 12.640 Punkten, an dem der Wert zweimal in Folge scheiterte. Doch nach einer Korrektur bis an den Bereich um 12.300 Punkte starteten die Bullen einen weiteren Ausbruchsversuch, der im gestrigen Handel erfolgreich vollzogen wurde. Direkt nach dem Überwinden des bisherigen Verlaufs-hochs zog der Index an den Widerstand bei 12.745 Punkten an und konnte die Marke bereits deutlich überschreiten.

Ausblick: Mit dem Anstieg über die 12.640 Punkte-Marke haben die Bullen ein kurzfristiges Kaufsignal generiert. Zugleich ergeben sich aus dem Ausbruch neue Unterstützungsmarken, die jetzt nicht mehr unterschritten werden dürfen, um den Anstieg nicht zu gefährden. Die LongSzenarien: Verbleibt der DAX über der 12.745 Punkte-Marke, düre sich der laufende Aufwärtsimpuls bis 12.840 Punkte fortsetzen. Dort könnte ein bullisher Rücklauf an den ehemaligen Widerstand einsetzen. Steigt der Index im Anschluss auch über die 12.840 Punkte-Marke, wäre mit weiteren Zugewinnen bis 12.911 und 12.951 Punkte zu rechnen. Die Short-Szenarien: Abgaben unter 12.640 Punkte würden den Aufwärtstrend zwar nicht gefährden, aber zu einer deutlicheren Gegenbewegung bis 12.500 Punkte führen. Dort könnten die Bullen wieder aktiv werden und den Anstieg der letzten Tage fortsetzen. Bricht der Index dagegen auch unter diese Marke ein, wäre zugleich die neue und zentrale Aufwärtstrendlinie unterschritten, die den Aufwärtstrend nach dem Ausbruch über 12.640 Punkte jetzt an der Unterseite eingrenzt. Damit wäre ein kleines Verkaufssignal etabliert, dem eine Korrektur bis 12.390 Punkte und darunter bereits bis an die wichtige Unterstützung bei 12.256 Punkten folgen dürfte.