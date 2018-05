UBS Keyinvest Daily Markets: Apple - Kurssprung nach Zahlen

Der Kurssprung im gestrigen Handel kam dabei aus charttechnischer Sicht zu einem wichtigen Zeitpunkt. Denn nachdem die Aktien im Rahmen ihres langfristigen Aufwärtstrends noch im März ein neues Rekordhoch ausbilden konnten, setzte mit dem erneuten Rückfall unter die 175,00 USD-Marke eine Abwärtsbewegung ein, die zuletzt an die Unterstützung bei 161,00 USD geführt hatte. Mit dem gestrigen Kurssprung entfernte sich der Wert jetzt wieder von dieser Marke und eroberte zudem die langfristige Aufwärtstrendlinie zurück, die Anfang April deutlich unterschritten worden war.

Ausblick: Die Aktien von Apple haben jetzt die Chance, den Aufwärtstrend der Vormonate zu reaktivieren. Dennoch dürfen sie sich bei diesem Unterfangen keinerlei Schwäche leisten. Die Long-Szenarien: Nach einer leichten Gegenbewegung an die frühere Hürde bei 175,00 USD könnte der Wert jetzt bis 180,10 USD klettern. Hier könnte eine stärkere Korrektur einsetzen. Schliesslich dürften die Aktien ihre Rally jedoch bis an das Rekordhoch bei 183,50 USD fortsetzen. Allerdings ist auf diesem Niveau mit Gegenwehr der Bären und einer entsprechend scharfen Abwärtsbewegung zu rechnen. Wird die Marke dagegen auf Tagesschlusskursbasis überschritten, könnten die Aktien bis 190,00 USD und darüber sogar bis 200,00 USD ansteigen. Die Short-Szenarien: Sollte der Wert dagegen in den nächsten Tagen unter den Bereich um 175,00 USD zurücksetzen und die Aufwärtstrendlinie durchbrechen, die aktuell bei 167,50 USD verläuft, wäre der Kurssprung neutralisiert. Zugleich wäre damit auch im übergeordneten Bild ein bearishes Signal generiert worden. Denn ein weiterer Rückfall unter die Trendlinie, trotz der bullishen Entwicklung am gestrigen Tag, würde für starken Abgabedruck und die Fortsetzung der Korrektur sprechen. In der Folge düre auch die 161,00 USD-Marke unterschritten und die Haltemarke bei 156,56 USD angelaufen werden. Auf mittlere Sicht wäre dies jedoch nur als eine Zwischenstation auf dem Weg zur wichtigen Unterstützung bei 149,71 USD zu sehen.