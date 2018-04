UBS Keyinvest Daily Markets: Adecco - Unterstützung vorerst verteidigt

Doch auch im zweiten Anlauf gelang es nicht, den vorherigen Aufwärtstrend aufrecht zu erhalten und die Marke zu durchbrechen. Vielmehr setzte der Wert in den folgenden Tagen deutlich zurück und unterschritt Anfang Februar die Unterstützung bei 72,00 CHF. Damit wurde das bearishe Doppelhoch bei 79,85 CHF aktiviert und eine mittelfristige Trendwende eingeleitet. Nach einer steilen Erholung entlang einer zuvor gebrochenen Aufwärtstrendlinie setzte sich die Baisse im März fort und liess die Aktien wieder unter die 72,00 CHF-Marke und an die Unterstützung bei 68,95 CHF einbrechen. Diese bot nur kurz Halt und wurde in den vergangenen Tagen ebenfalls unterschritten. Erst die zentrale Haltemarke bei 66,50 CHF wurde von den Bullen bislang verteidigt und für eine leichte Erholung genutzt. Diese trifft in Kürze auf den Widerstand bei 68,95 CHF.

Ausblick: Die Verkaufssignale der letzten Monate lasten schwer auf den Aktien von Adecco. Es fehlt nicht mehr viel und der nächste Ausverkauf könnte einsetzen. Die Short-Szenarien: Kurzfristig wäre eine Fortsetzung der Erholung der vergangenen Tage bis an die Hürde bei 68,95 CHF möglich. An dieser Stelle könnten die Bären mit neuem Schwung einen Angriff auf die 66,50 CHF-Marke starten. Wird dieses Kursniveau auf Tagesschlusskursbasis unterschritten, wäre ein weiteres Verkaufssignal aktiviert. Im Anschluss wäre zunächst mit Abgaben bis 64,45 CHF zu rechnen. Nach einer leichten Erholung dürften die Auswirkungen des bearishen Signals jedoch voll zuschlagen und die Aktien bis 61,50 CHF und darunter bereits bis 58,20 CHF einbrechen. Die Long-Szenarien: Im Falle eines Anstiegs über die Hürde bei 68,95 CHF wäre die Gefahr eines Bruchs der 66,50 CHF-Marke zwar noch nicht gebannt, jedoch eine Ausdehnung der Erholung bis 70,87 CHF und darüber an den starken Widerstand bei 72,00 CHF möglich. An dieser Stelle sollte man sich aber auf ein vorläufiges Ende der Erholung und eine deutliche Abwärtsbewegung einstellen. Wird die Marke dagegen überwunden, könnten die Aktien bis 75,10 CHF ansteigen.