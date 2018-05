Pfeiffer Vacuum – Verschnaufpause

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum Technology (WKN: 691660) weist einen langfristigen Aufwärtstrend auf. Der letzte Rallyschub beförderte die Notierung des TecDAX-Wertes vom Tief im November 2016 bei 79,95 EUR bis auf ein im vergangenen November erreichtes Allzeithoch bei 175,40 EUR. Im Rahmen einer mehrmonatigen dreiwelligen Korrektur ging es anschliessend bis auf 120,16 EUR abwärts. Oberhalb der dort befindlichen Unterstützung gelang dem Anteilsschein die Ausbildung eines mehrwöchigen Bodens. Am 3. Mai meldeten sich die Bullen schliesslich eindrucksvoll zurück und lösten eine dynamische und von hohem Volumen begleitete Rally aus. Diese trieb den Kurs bis knapp über die korrektive Abwärtstrendlinie und das 61,8%-Fibonacci-Retracement, bevor am 7. Mai eine seitwärts gerichtete Konsolidierungsbewegung startete, die aktuell anhält. Das kurzfristige technische Bias ist derzeit neutral. Mit einem Anstieg über das Konsolidierungshoch bei 155,40 EUR entstünde ein bullishes Anschlusssignal, das die Notierung bis auf 159,89 EUR, 162,47-168,11 EUR oder 175,40 EUR befördern könnte. Mit Blick auf die Unterseite befindet sich ein kurzfristig relevanter Support bei 144,20-144,95 EUR. Solange dieser nicht per Tagesschluss unterboten wird, bleiben die Bullen in einer starken Position. Darunter müsste eine ausgedehnte Korrektur in Richtung zunächst 138,50/138,76 EUR oder 134,51-135,40 EUR eingeplant werden.

Rechtliche Hinweise: Bitte beachten Sie die rechtlichen Hinweise. Bitte beachten Sie zusätzlich den wichtigen Hinweis zu allen abgebildeten Charts und Kursverläufen: Frühere Wertentwicklungen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.