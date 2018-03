(Nur) Stabilisierung an der Support-Zone

In der vergangenen Woche haben der Euro Stoxx 50-Future 135 Punkte und der DAX-Future 505 Punkte verloren. In der neuen Woche stehen u.a. folgende Konjunkturdaten an: das Mrz-EWU-Verbrauchervertrauen, der Mrz-EWU-Geschäftsklimaindex, der Mrz- USA-S&P/Case-Shiller Hauspreisindex (alle 27.03.), das Feb.-USA- Bruttoinlands-produkt, das Feb.-USA- Verbrauchervertrauen (Conference Board) (beide 28.03) sowie der Feb.-USA-Chicago Einkaufsmanagerindex (30.03.). Mit Blick auf die neue Woche sollten die europ. Aktienmärkte nach den deutliichen Kursverlusten der Vorwoche eine Stabilisierungschance – auch aufgrund von Short-Deckungen – haben. Die mittelfr. Belastungsfaktoren (z.B. tech. Eintrübung an der Weltleitbörse in der NYer Wall Street, Aussicht auf weitere US-Zinsanhebungen in ´18; Eintrübung der mittelfr. Marktbreite bei den europ. Blue Chips) bleiben aber bestehen.

Aus tech. Sicht befindet sich der DAX-Future seit Anfang Feb. in einer mittelfr. Trading- Range (gestaffelte Support-Zone: 11754 – 11921; Resistance-Zone um 12615). Innerhalb dieser Range hatte sich in der Mitte eine Mini-Trading-Range (Kernzone 12100 – 12300) ergeben. Aus dieser war der Future mit einem Trading-Verkaufssignal herausgefallen und war bis in die gestaffelte Support-Zone (11754 – 11921) zurückgefallen. Aufgrund der kurzfr. überverkauften Lage hat der Future zum Wochenauftakt hier eine (kurzfr.) Stabilisierungs- und Recovery-Chance.

