DAX Future: Levels verteidigt

Im Nachklang des Fed-Zinsentscheides und im Umfeld fallender EWU- und US-Longs- Bonds-Renditen gab es an den europ. Aktienmärkte vor dem Hintegrund anhaltender Kurs-verluste an der Wall Street (S&P 500 testet erneut seine 200-Tage Linie) Gewinn-mitnahmen. Diese waren auch bei einigen BlueChips wie z. B. bei Adidas (-6,3%; nach Finanzdaten; kurzfristige Konsolidierung gestartet) zu beobachten. Daneben weiteten einigen Banken wie z. B. ING Groep (-2,7%; inakter mittelfr. Abwärtstrend) ihre laufende Relative Schwäche aus. Im Gegenzug profitierten einige defensive Titel wie z. B. Anheuser- Busch InBev (+0,5%; arbeitet an einer Support-Zone um €80,0) und E.ON (+0,8%; zurück über der 200-Tage Linie) von Switches. In Summe haben die europ. Aktienmärkte ihre freundlichen Grundton bisher behauptet. Mit Blick auf die technisch angeschlagene Wall Street dürfte der Gegenwind für europäische Blue Chips zum Wochenschluss zunehmen.

Aus tech. Sicht war der DAX-Future in einer technischen Korrektur bis Mitte Feb. ´18 auf 11921 gerutscht. Es folgte eine Seitwärtspendelbewegung, die im DAX-Future eine leicht fallende Tendenz hatte. Dabei fiel der Future bis Ende März auf 11707 zurück. Die folgende Erholungs-Rallye führte den DAX-Future bis Mitte April ´18 zurück an die gestaffelte Resistance-Zone. Hier etablierte sich eine Mini-Trading-Box zw. 12322 und 12650, die der Futuer zum Mai-Start mit einem Ausbruch über die gestaffelte Resistance-Zone nach oben beendet hat. Einerseits hat der Future damit den laufenden kurzfr. Aufwärtstrend bestätigt. Andererseits war der tech. Ausbruch zuletzt nur auf Euro-Basis zu beobachten. In Kombination mit einer tech. leicht überkauften Lage würde neues Aufwärtsmomentum daher überraschen.

