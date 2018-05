DAX: Erholungstrend auf dem Prüfstand

Der DAX stand gestern von Beginn des Handels an unter Druck und rutschte noch in der ersten Handelsstunde dynamisch unter eine Reihe kurzfristig bedeutsamer Unterstützungen. Erst im späten Handel kam es im Bereich des Supportclusters bestehend aus dem Konsolidierungstief vom 15. Mai sowie der Aufwärtstrendlinie vom am 4. April notierten Tief bei 12.918/12.935 Punkten zu einer Stabilisierung.

Mit dem gestrigen Kursgeschehen hat sich das kurzfristige technische Bild leicht eingetrübt. Der beschleunigte mehrwöchige Erholungstrend steht nun auf dem Prüfstand. Eine nachhaltige Verletzung der Marke von 12.918 Punkten – insbesondere per Stundenschluss – würde für eine signifikante Ausdehnung der laufenden Abwärtskorrektur sprechen. Potenzielle nächste Ziele lassen sich in diesem Fall bei 12.855/12.864 Punkten, 12.807/12.828 Punkten, 12.713 Punkten sowie 12.621-12.665 Punkten ausmachen. Gelänge nicht spätestens im Bereich der letztgenannten Zone eine nachhaltige Stabilisierung, würde sich auch das mittelfristige Bild deutlicher eintrüben. Mit Blick auf die Oberseite stellen die Bereiche 12.995/12.997 Punkte, 13.019 Punkte und 13.051-13.067 Punkte die nächsten potenziellen Hürden für den Fall einer Erholungsrally dar. Darüber käme es zu einer leichten Aufhellung der Lage mit möglichen Zielen bei 13.099 Punkten und 13.136-13.170 Punkten. Erst über 13.204 Punkten würde es wieder unmittelbar bullish und es könnte zu einer nochmaligen Ausdehnung der mittelfristigen Erholung in Richtung 13.301-13.310 Punkte kommen.

Nächste Unterstützungen:

12.918-12.950

12.855/12.864

12.807/12.828

Nächste Widerstände:

12.995/12.997

13.019

13.051-13.067