DAX: Bullen bleiben am Ruder

Beim DAX kam gestern in der ersten Handelsstunde deutlicher Kaufdruck in den Markt. Dieser liess den Leitindex dynamisch über die bedeutende Widerstandszone bei 12.628-12.687 Punkten ansteigen. Im weiteren Handelsverlauf nahm die Schwungkraft spürbar ab. Dennoch gelang es der Notierung auch die weitere kritische Hürde bei 12.745-12.782 Punkten zu überwinden. Im späten Geschäft erreichte das Aktienbarometer ein 13. Wochen-Hoch bei 12.828 Punkten.

Das technische Bild hat sich mit dem gestrigen Kursgeschehen angesichts der Bestätigung des ausgehend vom März-Tief bei 11.727 Punkten etablierten Erholungstrends weiter aufgehellt. Die 200-Tage-Linie, die 100-Tage-Linie sowie die Kurslücke vom 5. Februar konnten per Tagesschluss und mit einer langen bullishen Tageskerze und bei ordentlichem Handelsvolumen aus dem Weg geräumt werden. Mit Blick auf den Stundenchart steigt die Gefahr eines kurzfristigen Rücksetzers an der erreichten Rückkehrlinie des mehrtägigen Aufwärtstrendkanals angesichts der extrem überkauften Markttechnik deutlich an. Nächste Supports befinden sich bei 12.733 Punkten und 12.628-12.664 Punkten. Solange die letztgenannte Zone nicht nachhaltig unterschritten wird, bleibt das kurzfristige Bias bullish. Darunter würden die Unterstützungen bei 12.564 Punkten und 12.465-12.502 Punkten in den Blick rücken. Ein Anstieg über 12.828 Punkte würde eine unmittelbare Ausdehnung der Rally bis 12.854-12.884 Punkte ermöglichen. Darüber lässt sich eine nächste Hürde bei 12.972 Punkten ausmachen.

Nächste Unterstützungen:

12.733

12.628-12.664

12.564

Nächste Widerstände:

12.828

12.854-12.884

12.972

