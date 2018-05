DAX Daily Update 24.05.2018

Wie auch in den Vortagen haben die Pivot Punkte auch gestern sehr gut funktioniert. Der Markt stoppte seine rasante Talfahrt bei 12.934 Punkten was der dritten und tiefsten Unterstützungslinie entsprach. Durch die hohe Schwankungsbreite des Marktes gestern sind auch die heutigen Pivot Punkte weiter gestreut. Derzeit handelt der DAX an der Unterstützung bei 12.952 Punkten. Ein durchbrechen dieser Marke und des Vortagestiefstkurse bei 12.928 Punkten sollte den Markt zügig bis auf 12.900 Punkte treiben. Nach oben muss der Markt erst wieder die 13.000 Punkte und darüber den Widerstand bei 13.030 Punkten überwinden um den Weg in Richtung 13.090/13.100 zu eröffnen.

DAX

Unterstützungen

12.95212.89712.872

Widerstände

13.000

13.030

13.090/13.100



Quelle: Reuters

Chart: 1-Stunden

Quelle: ProRealTime

Haftungsausschluss:

CFDs sind Finanzprodukte mit Hebelwirkung. Der Handel mit CFDs birgt ein hohes Risiko und kann nicht für jeden Anleger geeignet sein. Vergewissern Sie sich, dass Sie alle damit verbundenen Risiken vollständig verstanden haben und lassen Sie sich ggfs. von unabhängiger Seite beraten. Der Handel mit CFDs kann nicht nur zum Totalverlust Ihres eingesetzten Kapitals führen, sondern auch darüber hinausgehende Verluste nach sich ziehen.

Diese Marktanalyse stellt keine individuelle Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar.

Christos Maloussis ist Market Analyst - Premium Client Manager bei IG Bank S.A.

Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schliesst jegliche Regressansprüche aus.

Christos Maloussis ist Market Analyst - Premium Client Manager bei IG Bank S.A.

Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schliesst jegliche Regressansprüche aus.