ZYUS Life Sciences hat am 25.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

ZYUS Life Sciences hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.04 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.050 CAD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ZYUS Life Sciences in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 20.0 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0.1 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 0.1 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch