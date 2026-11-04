Zydus Wellness: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Zydus Wellness stellte am 03.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 0.16 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Zydus Wellness noch ein Gewinn pro Aktie von -1.660 INR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 11.27 Milliarden INR gegenüber 6.51 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 0.267 INR je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 11.09 Milliarden INR gerechnet.

Redaktion finanzen.ch