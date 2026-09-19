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19.09.2026 09:47:07
Zwischenfälle schon im Mai: Googles KI dringt in fremde Firmensysteme ein
Alphabet ANach OpenAI, Anthropic und Meta nun auch Google. Wie andere KI-Unternehmen vor ihm muss der Konzern einräumen: Unsere Software ist in Systeme anderer Unternehmen eingedrungen. Googles Gemini verschaffte sich demnach Zugang, unter anderem, indem sie Passwörter erriet.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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In eigener Sache
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!