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Finanzierung im Fokus 02.11.2026 03:16:51

Zwischen Schuldenlast und Kaufempfehlung: Wie geht es bei den Aktien von CoreWeave und Nebius weiter?

Zwischen Schuldenlast und Kaufempfehlung: Wie geht es bei den Aktien von CoreWeave und Nebius weiter?

Schulden und Zinsen belasten KI-Cloud-Werte, doch Truist und Goldman Sachs sehen bei CoreWeave und Nebius Buy-Argumente: Trägt das Wachstum die Finanzierung?

  • Zinssorgen setzen hoch verschuldete KI-Anbieter unter Druck
  • Truist hält Bewertungsaufschläge bei CoreWeave und Nebius für begründet
  • Bei den Analysten bleibt das Urteil über CoreWeave uneinheitlich

CoreWeave steht nach einem Ausverkauf bei KI-Werten im Oktober im Fokus von Analysten. Truist führt den Cloud-Anbieter und Nebius mit Buy, Goldman Sachs hat CoreWeave auf Buy hochgestuft. Hintergrund der Kursverluste in den vergangenen Wochen sind Sorgen um die Finanzierung der KI-Branche.

Schulden und Zinsen belasten CoreWeave

Belastend wirkte ein hoher Inflationswert in der Vorwoche, der Wetten auf Zinserhöhungen anheizte. Hoch verschuldete KI-Firmen müssten dann höhere Kreditkosten tragen. CoreWeave trägt rund 50 Milliarden US-Dollar Schulden.

Thomas Hayes von Great Hill Capital sagte, der Anleihemarkt sei skeptisch, ob sich das weiter ohne immer höhere Renditen finanzieren lasse. JPMorgan schätzt das Bankenrisiko aus CoreWeave aber als begrenzt ein, schreiben die Analysten um Kian Abouhossein. Die Frage verlagert sich damit von den Banken auf die Kosten, zu denen sich CoreWeave Geld beschaffen kann.

Buy für CoreWeave und Nebius-Aktie - Truist sieht Wachstum als Rechtfertigung

Truist stuft CoreWeave in einer Studie mit Buy ein und nennt ein Kursziel von 165 US-Dollar. Für Nebius lautet die Einstufung ebenfalls Buy, das Ziel liegt bei 355 US-Dollar. Die Kursschwäche beider Werte gilt dem Haus als Einstiegsgelegenheit. Nebius wird laut Truist zwar mit dem 4,5-Fachen des für 2028 erwarteten Umsatzes bewertet und liegt damit über dem Branchenschnitt. Den Aufschlag hält Truist wegen branchenführender Wachstumsraten für 2026 bis 2028 jedoch für gerechtfertigt.

Der Markt für KI-Clouds und Neoclouds dürfte wegen knapper Rechenkapazitäten in den nächsten zwei Jahren kräftig beim Umsatz wachsen, schreibt Truist. Aktiv sind bei CoreWeave mehr als 1,5 Gigawatt, bei Nebius rund 450 Megawatt. Vorauszahlungen bei 70 Prozent der Abschlüsse lassen beide mit weniger externem Kapital wirtschaften. Die Argumentation setzt bei der Finanzierung an, dem Kern der Sorgen. Sie bleibt eine Einschätzung und hängt davon ab, dass die Nachfrage nach Rechenkapazität anhält.

Analystenbild bei CoreWeave bleibt gemischt

Von 30 Analysten stufen 22 die CoreWeave-Aktie mit Buy ein, fünf mit Hold und drei mit Sell; der Konsens lautet Buy. Das mittlere Kursziel liegt bei 130,92 US-Dollar. Das Ziel von Truist liegt darüber. Die Spanne der Ziele reicht von 39 bis 250 US-Dollar.

Goldman Sachs hob CoreWeave am 20. Oktober von Neutral auf Buy an, Analystin Gabriela Borges nennt ein Kursziel von 106 US-Dollar. Knappe Rechenkapazität und der Leistungsvorsprung gegenüber anderen Neocloud-Anbietern sollten den wiederkehrenden Umsatz pro Megawatt steigern, begründet das Haus. Exane BNP Paribas senkte einen Tag vor der Goldman-Studie bei einer Buy-Einstufung das Ziel von 169 auf 117 US-Dollar. Morgan Stanley nahm die Bewertung am vergangenen Freitag mit Hold und 70 US-Dollar neu auf. Goldman Sachs und Exane BNP Paribas setzen ihre Ziele trotz Buy unter dem Wert von Truist an. Zwischen Kaufvoten und Vorsicht bleibt die Streuung gross.

Wichtig für Aktienanleger

Wer bei CoreWeave oder Nebius einsteigt, setzt im Kern auf eine Frage: Wächst die Nachfrage nach Rechenkapazität schneller, als sich das Geld für den Ausbau verteuert? Die Spanne der Kursziele von 39 bis 250 US-Dollar zeigt, wie unterschiedlich Analysten diese Wette bewerten. Selbst die Häuser mit Buy-Einstufung liegen weit auseinander. Für Anleger heisst das: Die Aktie reagiert weniger auf einzelne Studien als auf Zinserwartungen und Finanzierungsnachrichten. Bei rund 50 Milliarden US-Dollar Schulden schlägt jede Verschiebung am Anleihemarkt unmittelbar auf die Bewertung durch.

Wer die Kursschwäche wie Truist als Gelegenheit sieht, kann das Risiko über Positionsgrösse und Einstiegszeitpunkt steuern. Ein Aufbau in mehreren Tranchen verteilt das Zinsrisiko auf mehrere Termine, statt alles an einer einzelnen Inflationszahl festzumachen. Die starken Schwankungen sprechen dafür, beide Titel eher als Beimischung zu betrachten als als Kernposition. Zwischen den beiden Werten lohnt der Blick auf das Profil. CoreWeave bringt mit mehr als 1,5 Gigawatt die grössere Basis mit, trägt aber die bekannte Schuldenlast. Nebius ist kleiner, wird mit dem 4,5-Fachen des für 2028 erwarteten Umsatzes aber bereits mit Aufschlag bewertet. Bleibt das Wachstum hinter den Erwartungen zurück, fehlt dieser Bewertung der Puffer.

Für vorsichtigere Anleger spricht einiges dafür, den 10. November abzuwarten, auch wenn sie damit eine mögliche Erholung vor den Zahlen verpassen. Das dritte Quartal liefert die Daten, an denen sich die Thesen von Truist und Goldman Sachs messen lassen: die Finanzierungskosten, die Rolle der Vorauszahlungen und die Auslastung der neuen Kapazität. Bestätigen sich die Vorauszahlungen als tragfähiger Finanzierungsbaustein, gewinnt das Kaufargument an Gewicht. Steigen dagegen die Zinskosten spürbar, dürfte die vorsichtige Linie von Morgan Stanley mit Hold und 70 US-Dollar mehr Zuspruch finden. Daneben bleiben die nächsten Inflationsdaten ein Taktgeber für den gesamten Sektor.

Thomas Zoller, Redaktion Finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

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