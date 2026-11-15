Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’106 -0.3%  SPI 21’258 -0.3%  Dow 52’348 0.1%  DAX 26’750 -0.1%  Euro 0.9253 0.2%  EStoxx50 6’387 -0.2%  Gold 3’874 -0.1%  Bitcoin 57’300 -3.8%  Dollar 0.8388 0.0%  Öl 96.3 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Politik oder Markt? Was Gold-Befürworter Peter Schiff nach den Midterms zum Bitcoin-Kurs sagt
Gold, Öl & Co. in KW 46: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Zwei positive Signale für die Amazon-Aktie: Focus-List-Platz bei JPMorgan und Cashflow-Ausblick von Dan Ives
Analysten-Lieblinge enttäuschen: Was die schwache Performance für Anleger heisst
Innerlich gekündigt: So erkennt man die innere Kündigung - und das kann dagegen helfen
Suche...
Plus500 Depot

Amazon Aktie 645156 / US0231351067

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Focus List, Cashflow-Tief 15.11.2026 01:32:00

Zwei positive Signale für die Amazon-Aktie: Focus-List-Platz bei JPMorgan und Cashflow-Ausblick von Dan Ives

Zwei positive Signale für die Amazon-Aktie: Focus-List-Platz bei JPMorgan und Cashflow-Ausblick von Dan Ives

JPMorgan stärkt Amazon den Rücken und Dan Ives sieht den Free Cashflow im Tief, doch wann zahlt sich der Investitionszyklus für die Aktie aus?

Amazon
222.46 CHF -1.06%
Kaufen Verkaufen
  • JPMorgan setzt Amazon auf die Focus List
  • Dan Ives sieht den Free Cashflow im Tief, bevor er dreht
  • Hohe Investitionen belasten, AWS liefert dagegen Wachstum

JPMorgan hat Amazon am Montag in die Analyst Focus List aufgenommen, Analyst Doug Anmuth nennt den Konzern einen Top-KI-Wert. Dazu kommt die Einschätzung von Dan Ives zum Free Cashflow der grossen Technologiekonzerne. Für die Amazon-Aktie hängt viel daran, ob sich die hohen Investitionen danach auszahlen.

JPMorgan sieht Amazon als Top-KI-Wert

Anmuth schrieb in seiner Notiz, Amazon erwarte für AWS in den Jahren 2027 und 2028 ein Umsatzwachstum von mehr als 40 Prozent. Die Zahl stammt vom Konzern selbst: Konzernchef Andy Jassy nannte laut Quartalsmitteilung prognostizierte AWS-Wachstumsraten von über 40 Prozent für beide Jahre. Zudem könne AWS nach Anmuths Einschätzung in fünf bis zehn Jahren einen Umsatz von 1 Billion US-Dollar erreichen, und die Amortisation der Investitionen verbessere sich.

Die JPMorgan-These steht und fällt damit mit dem Wachstumspfad, den die Konzernführung selbst vorgibt, und mit der Frage, ob die Ausgaben dafür tragbar bleiben.

Amazon-Zahlen: AWS wächst, Free Cashflow fällt

Die Basis liefert der Bericht zum dritten Quartal. AWS steigerte den Umsatz laut Amazon um 39 Prozent auf 46,0 Milliarden US-Dollar. Der Betriebsgewinn des Segments stieg auf 17,8 Milliarden US-Dollar nach 11,4 Milliarden im Vorjahresquartal. Amazon bezeichnet das als schnellstes Wachstum seit fast fünf Jahren.

Der Preis dafür steht im Cashflow. Der Free Cashflow der zwölf Monate bis Ende September 2026 drehte auf einen Abfluss von 42,4 Milliarden US-Dollar, nach einem Zufluss von 14,8 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Hauptgrund sind laut Amazon um 94,8 Milliarden US-Dollar höhere Sachinvestitionen, vor allem für künstliche Intelligenz. Für 2026 plant der Konzern weiterhin rund 220 Milliarden US-Dollar dafür.

Der Gewinnsprung bei AWS zeigt, dass das Wachstum bislang profitabel ist. Der negative Cashflow erklärt zugleich, warum Anleger die Frage nach dem Höhepunkt der Ausgaben stellen, und genau dort setzt die Argumentation von Ives an.

Ives sieht Free Cashflow ab 2027 drehen

Dan Ives von Yorkville Ives & Co. rechnet in einem Beitrag auf X von vergangenem Donnerstag damit, dass der Free Cashflow von Amazon, Microsoft, Alphabet und Meta in der ersten Jahreshälfte 2027 seinen Tiefpunkt erreicht. In der zweiten Jahreshälfte 2027 soll er sich bessern, 2028 deutlich erholen und 2029 sowie 2030 stark steigen.

Laut Angaben von Investing.com hat Ives seine Prognose für den Höhepunkt der Investitionen der Technologiekonzerne auf 2027 vorgezogen, zuvor stand dort 2028 bis 2029. Eine Verlangsamung beim Neubau von Rechenzentren in den USA hält er für einen Vorteil für Anbieter mit grossen Bestandskapazitäten wie Amazon. Erreicht der Investitionszyklus früher seinen Gipfel, lässt der Druck auf den Free Cashflow früher nach. Für Amazon wäre das die Voraussetzung, damit die aktuelle Delle als Übergangsphase gelesen werden kann.

Analysten bleiben überwiegend zuversichtlich

Bernstein Research beliess Amazon vergangenen Freitag auf Outperform mit einem Kursziel von 320 US-Dollar. Nach der US-Zwischenwahl mit dem Sieg der Demokraten sei ein "blauer Tsunami" über KI-Werte hereingebrochen, schrieben die Analysten. Sie hielten die Marktreaktion für übertrieben und erwarteten, dass die neuen Amtsträger ihren Widerstand gegen KI-Rechenzentren abschwächen.

Der Konsens am Markt lautet gemäss TipRanks Strong Buy, 42 der 43 Analysten stufen mit Buy ein. Das mittlere Kursziel von 324,71 US-Dollar liegt deutlich über dem Kurs vom Dienstag. Die Spanne reicht von 230 bis 390 US-Dollar, und die Einzelstimmen zeigen die Streuung: Raymond James senkte das Ziel nach den Q3-Zahlen von 300 auf 250 US-Dollar, Freedom Capital Markets hob es Anfang November von 255 auf 330 US-Dollar an. Das Bild ist damit klar positiv, die Erwartungen liegen aber weit auseinander.

Entscheidend ist, ob die Investitionen der Technologiekonzerne wie von Ives erwartet 2027 ihren Höhepunkt erreichen und der Free Cashflow nach seinem Tief dreht. Bis dahin liefern die Quartalszahlen von Amazon den Massstab, vor allem das Verhältnis der Sachinvestitionen zum operativen Cashflow.

Julia Walter, Thomas Zoller, Claudia Stephan Redaktion Finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3102 17.06.2027 157879251
Long 12.3867 18.12.2026 151639704
Long 148.6402 18.12.2026 155498688
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.6515 12.21 161358675
Long 12.3791 5.13 161814491
Long 18.5687 2.22 162946706
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.0781 10.37 155495198
Short 9.9033 6.30 160549153
Short 12.7328 4.32 158969270
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -19.57 48959732
Long 10 -15.95 160879572
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Weitere Links:

Starinvestor Bill Ackman erwartet starkes Börsenjahr 2027 - Wette auf Meta-Aktie
So schätzen die Analysten die Zukunft der Amazon-Aktie ein
Amazon-Aktie im Minus: Erwartungen bei Umsatz und Gewinn verfehlt

Bildquelle: Sundry Photography / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte

Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Amazon

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Amazon

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
06.11.26 Amazon Outperform Bernstein Research
02.11.26 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
30.10.26 Amazon Buy UBS AG
30.10.26 Amazon Kaufen DZ BANK
30.10.26 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?

In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

14.11.26 Logo WHS Siemens, D-Wave Quantum & AppLovin: Die spannendsten Aktienanalysen der Woche
13.11.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 22.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Intel, SanDisk
13.11.26 SMI setzt abermals neue Bestmarke
13.11.26 Anthropic IPO: Ein bedeutender Börsengang der KI-Branche
13.11.26 Marktüberblick: Quartalszahlen im Fokus
13.11.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Neues Jahrestief im Chart
12.11.26 US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
12.11.26 Julius Bär: 14.25% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (75%) auf OC Oerlikon Corp AG
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’719.07 19.42 SQRBDU
Short 16’022.65 13.90 SYDBKU
Short 16’669.66 8.71 SLB6MU
SMI-Kurs: 15’106.12 13.11.2026 17:30:00
Long 14’437.06 19.30 SGWFBU
Long 14’116.36 13.77 S3BFPU
Long 13’495.65 8.86 SYBVIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Bitcoin-Kurs nähert sich 65'000 US-Dollar: Entzieht der Anthropic-Börsengang dem Kryptomarkt Kapital?
Goldpreis im Fokus: Warum die Zentralbanken ihre Reserven neu ausrichten
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Bitcoin-Prognose bis 2036: JPMorgan entwirft drei mögliche Szenarien
KW 46: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Nervosität im Halbleitersektor: Wie Anleger ihr Depot gegen einen KI-Crash absichern
Microsoft: Kommen bei Stabilisierung voran
Midterms: Schwere Niederlage für Trumps Republikaner bei Kongresswahl
KW 46: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Aktien Schweiz Eröffnung: SMI von Verkaufswelle erfasst

Top-Rankings

KW 46: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 46: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 46/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.