Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
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26.08.2026 10:59:36
Zwei Fraport-Mitarbeiter sterben nach Malaria-Infektion am Flughafen Frankfurt
Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
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Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
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26.08.26
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18.08.26
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14.08.26
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14.08.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
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13.08.26
|Fraport-Aktie gewinnt: Passagier-Wachstum am Flughafen Frankfurt setzt sich im Juli fort (Dow Jones)
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11.08.26