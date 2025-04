Zwahlen et Mayr: Abschluss der Transaktion unter Grossaktionären

Am Mittwoch sei die Transaktion zwischen dem neuen Mehrheitsbesitzer, der Groupe Bader, und dem bisherigen, der italienischen Cimolai, abgeschlossen worden, heisst es in einer Mitteilung von Zwahlen et Mayr am Mittwochabend.

Demnach wechselten 81,47 Prozent der Anteile am Unternehmen den Besitzer. Die aktuellen Verwaltungsräte des Unternehmens haben wie abgemacht ihren Rücktritt erklärt. An einer ausserordentlichen GV sollen neue Mitglieder gewählt werden.

Aigle (awp)