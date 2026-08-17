ZW Data Action Technologies öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

ZW Data Action Technologies äusserte sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.10 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.270 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

ZW Data Action Technologies hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0.7 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18.18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 0.6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch