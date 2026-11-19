ZW Data Action Technologies präsentierte am 16.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das ZW Data Action Technologies ein Ergebnis je Aktie von -0.040 USD vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 78.49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 0.4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 1.7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch