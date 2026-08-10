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SMI im Fokus 10.08.2026 09:28:13

Zuversicht in Zürich: Zum Start Pluszeichen im SMI

Zuversicht in Zürich: Zum Start Pluszeichen im SMI

SMI-Handel am Morgen.

Um 09:11 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0.18 Prozent stärker bei 14’570.86 Punkten. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1.686 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.202 Prozent auf 14’574.32 Punkte an der Kurstafel, nach 14’544.91 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag heute bei 14’558.68 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 14’580.66 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 10.07.2026, wurde der SMI mit einer Bewertung von 14’235.09 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, den Stand von 13’100.63 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 11’866.85 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 9.99 Prozent aufwärts. Bei 14’656.05 Punkten schaffte es der SMI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 12’053.51 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Logitech (+ 2.43 Prozent auf 86.72 CHF), Richemont (+ 1.13 Prozent auf 197.65 CHF), Amrize (+ 0.94 Prozent auf 38.50 CHF), Alcon (+ 0.94 Prozent auf 57.88 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0.81 Prozent auf 82.42 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Swiss Re (-0.87 Prozent auf 137.30 CHF), Sika (-0.57 Prozent auf 192.90 CHF), UBS (-0.51 Prozent auf 43.24 CHF), Geberit (-0.46 Prozent auf 558.80 CHF) und Givaudan (-0.39 Prozent auf 3’356.00 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Im SMI ist die Amrize-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 167’839 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 312.813 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

KGV und Dividende der SMI-Werte

Im SMI weist die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.24 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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