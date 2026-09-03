Zuversicht in Zürich: Zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne im SMI

Am Donnerstag kletterte der SMI via SIX letztendlich um 0.22 Prozent auf 14’394.77 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1.645 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0.042 Prozent schwächer bei 14’356.93 Punkten, nach 14’362.97 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 14’446.74 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14’321.44 Zählern.

So bewegt sich der SMI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang ein Plus von 0.105 Prozent. Der SMI verzeichnete vor einem Monat, am 03.08.2026, den Wert von 14’371.77 Punkten. Der SMI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 03.06.2026, bei 13’218.32 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.09.2025, lag der SMI-Kurs bei 12’200.00 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 8.66 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14’669.51 Punkten. 12’053.51 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Logitech (+ 3.29 Prozent auf 81.72 CHF), Givaudan (+ 2.40 Prozent auf 3’282.00 CHF), Roche (+ 2.09 Prozent auf 356.50 CHF), Swiss Life (+ 1.99 Prozent auf 932.00 CHF) und Partners Group (+ 1.87 Prozent auf 685.40 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Richemont (-3.11 Prozent auf 183.65 CHF), Alcon (-2.29 Prozent auf 58.00 CHF), Nestlé (-1.00 Prozent auf 77.84 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0.31 Prozent auf 77.22 CHF) und Geberit (-0.28 Prozent auf 564.40 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 6’014’914 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 294.312 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SMI-Werte auf

2026 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.81 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch