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SIX-Handel im Fokus 19.08.2026 09:28:14

Zuversicht in Zürich: SPI zum Start des Mittwochshandels stärker

Zuversicht in Zürich: SPI zum Start des Mittwochshandels stärker

Der SPI behält sein positives Vorzeichen auch am Mittwochmorgen.

Highlight Event and Entertainment
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Um 09:09 Uhr erhöht sich der SPI im SIX-Handel um 0.02 Prozent auf 20’165.28 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2.479 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0.067 Prozent tiefer bei 20’148.09 Punkten in den Handel, nach 20’161.57 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 20’148.09 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 20’165.28 Punkten lag.

So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang Verluste von 0.499 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bewegte sich der SPI bei 20’156.26 Punkten. Der SPI stand noch vor drei Monaten, am 19.05.2026, bei 18’867.44 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.08.2025, wies der SPI einen Wert von 16’957.70 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10.54 Prozent. Das SPI-Jahreshoch beträgt derzeit 20’636.94 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’847.58 Zählern verzeichnet.

Die Tops und Flops im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell Geberit (+ 7.82 Prozent auf 568.20 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 7.32 Prozent auf 0.22 CHF), Liechtensteinische Landesbank (+ 2.55 Prozent auf 112.40 CHF), Curatis (+ 2.50 Prozent auf 20.50 CHF) und Highlight Event and Entertainment (+ 2.00 Prozent auf 5.10 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil Straumann (-6.88 Prozent auf 92.80 CHF), StarragTornos (-3.98 Prozent auf 33.80 CHF), Perrot Duval SA (-3.64 Prozent auf 79.50 CHF), Schweiter Technologies (-3.40 Prozent auf 341.00 CHF) und Villars SA (-3.31 Prozent auf 585.00 CHF).

Welche SPI-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SPI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 95’911 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 307.205 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Fokus

Die EvoNext-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com
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