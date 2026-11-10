SPI 998750 / CH0009987501
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10.11.2026 17:58:13
Zuversicht in Zürich: SPI zum Ende des Dienstagshandels mit Kursplus
Letztendlich zeigten sich die Anleger in Zürich optimistisch.
Zum Handelsschluss notierte der SPI im SIX-Handel 0.53 Prozent fester bei 21’144.31 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2.630 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0.636 Prozent auf 21’166.95 Punkte an der Kurstafel, nach 21’033.26 Punkten am Vortag.
Bei 21’195.91 Einheiten erreichte der SPI sein Tageshoch, während er hingegen mit 21’103.07 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wies der SPI einen Wert von 19’542.69 Punkten auf. Der SPI stand noch vor drei Monaten, am 10.08.2026, bei 20’585.70 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.11.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 17’179.19 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 15.91 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SPI steht derzeit bei 21’271.96 Punkten. Bei 16’847.58 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
SPI-Top-Flop-Aktien
Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell Addex Therapeutics (+ 6.93 Prozent auf 0.02 CHF), DocMorris (+ 6.47 Prozent auf 18.60 CHF), Curatis (+ 5.49 Prozent auf 17.30 CHF), ASMALLWORLD (+ 5.22 Prozent auf 1.21 CHF) und BioVersys (+ 4.44 Prozent auf 23.50 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen LEM (-7.22 Prozent auf 527.00 CHF), Gurit (-5.75 Prozent auf 49.20 CHF), WISeQey (-4.56 Prozent auf 6.69 USD), Adval Tech (-4.46 Prozent auf 42.80 CHF) und Xlife Sciences (-3.49 Prozent auf 8.30 CHF) unter Druck.
SPI-Aktien mit dem grössten Börsenwert
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 3’446’904 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 346.109 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
SPI-Fundamentalkennzahlen im Blick
Im SPI präsentiert die EvoNext-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.20 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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