SPI 998750 / CH0009987501
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05.11.2026 09:28:21
Zuversicht in Zürich: SPI zeigt sich zum Handelsstart fester
Der SPI behält sein positives Vorzeichen auch derzeit.
Am Donnerstag bewegt sich der SPI um 09:09 Uhr via SIX 0.31 Prozent fester bei 21’223.89 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.639 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0.355 Prozent fester bei 21’232.79 Punkten in den Handel, nach 21’157.72 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 21’232.79 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 21’223.89 Zählern.
SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 2.38 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.10.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 19’456.93 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.08.2026, wurde der SPI mit einer Bewertung von 20’475.73 Punkten gehandelt. Der SPI lag vor einem Jahr, am 05.11.2025, bei 17’084.84 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 16.34 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 21’232.79 Punkten. Bei 16’847.58 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Aufsteiger und Absteiger im SPI
Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell ASMALLWORLD (+ 4.93 Prozent auf 1.49 CHF), GAM (+ 4.24 Prozent auf 0.07 CHF), Clariant (+ 3.65 Prozent auf 10.80 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 3.31 Prozent auf 5.00 CHF) und Vetropack A (+ 3.09 Prozent auf 19.38 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil WISeQey (-9.47 Prozent auf 6.79 USD), lastminutecom (-5.00 Prozent auf 9.50 CHF), SHL Telemedicine (-4.72 Prozent auf 1.01 CHF), StarragTornos (-3.94 Prozent auf 34.10 CHF) und Curatis (-3.94 Prozent auf 17.05 CHF).
SPI-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen
Das grösste Handelsvolumen im SPI kann derzeit die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 417’090 Aktien gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 346.223 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
SPI-Fundamentaldaten im Fokus
Die EvoNext-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die Bellevue-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8.20 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
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