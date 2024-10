Zuversicht in Zürich: SPI verbucht Zuschläge

Am Montag springt der SPI um 15:39 Uhr via SIX um 0.43 Prozent auf 16’275.42 Punkte an. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2.196 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der SPI 0.406 Prozent fester bei 16’271.44 Punkten, nach 16’205.59 Punkten am Vortag.

Bei 16’183.99 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 16’279.23 Punkten den höchsten Stand markierte.

SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.09.2024, wies der SPI einen Wert von 16’323.40 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, bei 16’246.90 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.10.2023, einen Stand von 13’508.31 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 schlägt ein Plus von 11.71 Prozent zu Buche. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 16’557.98 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 14’455.60 Zähler.

SPI-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell Leclanche (Leclanché SA) (+ 27.45 Prozent auf 0.07 CHF), Sonova (+ 6.89 Prozent auf 333.70 CHF), Idorsia (+ 3.54 Prozent auf 1.23 CHF), Pierer Mobility (ex KTM Industries) (+ 3.14 Prozent auf 12.50 CHF) und SIG Combibloc (+ 3.11 Prozent auf 19.58 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil GAM (-19.09 Prozent auf 0.18 CHF), Addex Therapeutics (-8.24 Prozent auf 0.08 CHF), Evolva (-6.74 Prozent auf 0.83 CHF), Molecular Partners (-5.23 Prozent auf 5.44 CHF) und DocMorris (-5.07 Prozent auf 34.42 CHF).

Die teuersten SPI-Unternehmen

Die Aktie im SPI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die ARYZTA-Aktie. 1’530’090 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 261.009 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0.54 erwartet. Die Adecco SA-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8.59 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch