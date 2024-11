Zuversicht in Zürich: SPI verbucht zum Handelsstart Zuschläge

Am Montag springt der SPI um 09:09 Uhr via SIX um 0.36 Prozent auf 15’648.16 Punkte an. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.099 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der SPI 0.182 Prozent stärker bei 15’619.86 Punkten, nach 15’591.54 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 15’648.16 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 15’619.86 Punkten verzeichnete.

SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Der SPI bewegte sich noch vor einem Monat, am 25.10.2024, bei 16’205.59 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.08.2024, verzeichnete der SPI einen Wert von 16’399.07 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.11.2023, wies der SPI einen Stand von 14’267.38 Punkten auf.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 7.40 Prozent zu. Bei 16’557.98 Punkten markierte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14’455.60 Punkten registriert.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell Curatis (+ 8.11 Prozent auf 16.00 CHF), Sensirion (+ 3.45 Prozent auf 54.00 CHF), Idorsia (+ 3.29 Prozent auf 0.80 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 2.78 Prozent auf 7.40 CHF) und DocMorris (+ 2.64 Prozent auf 30.32 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil Highlight Event and Entertainment (-16.67 Prozent auf 6.00 CHF), ONE swiss bank (-3.95 Prozent auf 3.65 CHF), Evolva (-3.41 Prozent auf 0.85 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-3.33 Prozent auf 0.15 CHF) und StarragTornos (-1.66 Prozent auf 35.60 CHF).

SPI-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 403’219 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI mit 230.611 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Fokus

Unter den SPI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie mit 0.54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 10.10 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch