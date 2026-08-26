Zuversicht in Zürich: SPI verbucht schlussendlich Gewinne

Am Mittwoch schloss der SPI den Handelstag nahezu unverändert (plus 0.08 Prozent) bei 20’436.97 Punkten ab. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2.512 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 20’438.32 Zählern und damit 0.083 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (20’421.31 Punkte).

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 20’521.28 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 20’436.97 Punkten.

SPI-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der SPI bereits um 0.719 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bewegte sich der SPI bei 20’069.67 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.05.2026, erreichte der SPI einen Wert von 19’096.53 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.08.2025, lag der SPI-Kurs bei 16’896.19 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 12.03 Prozent zu. Das Jahreshoch des SPI liegt derzeit bei 20’636.94 Punkten. Bei 16’847.58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im SPI aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell Stadler Rail (+ 22.43 Prozent auf 30.02 CHF), Gurit (+ 20.82 Prozent auf 35.40 CHF), Addex Therapeutics (+ 11.63 Prozent auf 0.03 CHF), Arbonia (+ 11.08 Prozent auf 4.46 CHF) und SoftwareONE (+ 9.54 Prozent auf 9.47 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (-4.86 Prozent auf 31.30 CHF), Sandoz (-3.92 Prozent auf 70.66 CHF), Orior (-3.68 Prozent auf 14.12 CHF), Adval Tech (-3.26 Prozent auf 41.60 CHF) und Tecan (N) (-2.69 Prozent auf 188.10 CHF).

SPI-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 3’758’679 Aktien gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 318.790 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Werte

In diesem Jahr hat die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. In puncto Dividendenrendite ist die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.77 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch