Zuversicht in Zürich: SPI schlussendlich im Aufwind

Der SPI erhöhte sich im SIX-Handel zum Handelsschluss um 0.31 Prozent auf 20’509.58 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2.523 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.376 Prozent auf 20’522.70 Punkte an der Kurstafel, nach 20’445.85 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 20’602.10 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 20’474.22 Punkten verzeichnete.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche kletterte der SPI bereits um 1.45 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.07.2026, betrug der SPI-Kurs 20’202.92 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 07.05.2026, wies der SPI einen Wert von 18’636.58 Punkten auf. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 07.08.2025, einen Stand von 16’570.93 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 12.43 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 20’606.98 Punkte. Bei 16’847.58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit StarragTornos (+ 8.38 Prozent auf 37.50 CHF), Addex Therapeutics (+ 6.70 Prozent auf 0.04 CHF), Sandoz (+ 5.20 Prozent auf 72.78 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 4.68 Prozent auf 7.16 CHF) und Adecco SA (+ 4.41 Prozent auf 23.66 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen MindMaze Therapeutics (-6.95 Prozent auf 0.24 CHF), Villars SA (-5.74 Prozent auf 575.00 CHF), Leonteq (-2.87 Prozent auf 16.90 CHF), Perrot Duval SA (-2.50 Prozent auf 78.00 CHF) und Holcim (-2.42 Prozent auf 70.82 CHF).

Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im SPI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die GAM-Aktie. 3’874’707 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 314.608 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert aus.

SPI-Fundamentalkennzahlen

Die EvoNext-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Mit 11.77 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch