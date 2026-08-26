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Index-Performance im Blick 26.08.2026 12:26:15

Zuversicht in Zürich: SPI legt am Mittwochmittag zu

Zuversicht in Zürich: SPI legt am Mittwochmittag zu

Der SPI gewinnt heute an Fahrt.

MindMaze Therapeutics
0.16 CHF -0.64%
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Am Mittwoch bewegt sich der SPI um 12:06 Uhr via SIX 0.45 Prozent fester bei 20’512.30 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2.512 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0.083 Prozent fester bei 20’438.32 Punkten in den Mittwochshandel, nach 20’421.31 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 20’438.32 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 20’521.28 Einheiten.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 1.09 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, erreichte der SPI einen Wert von 20’069.67 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.05.2026, wurde der SPI auf 19’096.53 Punkte taxiert. Der SPI lag noch vor einem Jahr, am 26.08.2025, bei 16’896.19 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 12.44 Prozent nach oben. 20’636.94 Punkte markierten den Höchststand des SPI im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16’847.58 Punkten.

SPI-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell Gurit (+ 22.87 Prozent auf 36.00 CHF), Stadler Rail (+ 18.60 Prozent auf 29.08 CHF), SoftwareONE (+ 13.71 Prozent auf 9.83 CHF), Addex Therapeutics (+ 10.85 Prozent auf 0.03 CHF) und Arbonia (+ 5.60 Prozent auf 4.24 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil Kudelski (-4.89 Prozent auf 1.27 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (-4.56 Prozent auf 31.40 CHF), MindMaze Therapeutics (-3.77 Prozent auf 0.15 CHF), Adval Tech (-3.26 Prozent auf 41.60 CHF) und Leonteq (-3.14 Prozent auf 20.05 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SPI weist die Addex Therapeutics-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 1’662’106 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 318.790 Mrd. Euro heraus.

SPI-Fundamentalkennzahlen

Unter den SPI-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Curatis-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11.77 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com
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