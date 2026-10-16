EvoNext Holdings Aktie 126205578 / CH1262055788
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16.10.2026 12:26:16
Zuversicht in Zürich: SPI am Mittag mit Kursplus
Der SPI zeigt sich am Freitagmittag wenig verändert.
Der SPI tendiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0.08 Prozent fester bei 20’259.42 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2.502 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0.036 Prozent fester bei 20’251.16 Punkten in den Handel, nach 20’243.96 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SPI lag heute bei 20’283.54 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 20’215.75 Punkten erreichte.
SPI-Performance im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 3.35 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.09.2026, erreichte der SPI einen Wert von 19’557.13 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.07.2026, wurde der SPI auf 20’068.91 Punkte taxiert. Der SPI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 16.10.2025, bei 17’451.81 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 11.06 Prozent. Bei 20’636.94 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 16’847.58 Zähler.
Top- und Flop-Aktien im SPI
Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell DocMorris (+ 7.89 Prozent auf 15.73 CHF), Bystronic (ex Conzzeta) (+ 6.33 Prozent auf 141.20 CHF), SoftwareONE (+ 4.47 Prozent auf 9.58 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 3.66 Prozent auf 8.49 CHF) und TX Group (+ 3.06 Prozent auf 188.40 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen SHL Telemedicine (-6.07 Prozent auf 1.01 CHF), Private Equity (-5.84 Prozent auf 58.00 CHF), GAM (-5.14 Prozent auf 0.07 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-4.98 Prozent auf 49.60 CHF) und Feintool International (-4.78 Prozent auf 10.95 CHF).
Welche Aktien im SPI das grösste Handelsvolumen aufweisen
Die Aktie im SPI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Nestlé-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1’530’835 Aktien gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 324.347 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der SPI-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0.36 erwartet. Die Curatis-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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