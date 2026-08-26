Zuversicht in Zürich: So steht der SLI am Nachmittag

Um 15:41 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0.37 Prozent fester bei 2’332.80 Punkten. Zuvor ging der SLI 0.135 Prozent fester bei 2’327.32 Punkten in den Handel, nach 2’324.19 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2’325.44 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 2’337.24 Punkten.

So bewegt sich der SLI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang ein Plus von 0.922 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 2’276.74 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.05.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2’151.18 Punkten. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 26.08.2025, den Stand von 2’009.30 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8.45 Prozent. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2’352.31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’915.56 Zählern markiert.

Tops und Flops im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Holcim (+ 3.49 Prozent auf 73.64 CHF), Amrize (+ 3.23 Prozent auf 36.45 CHF), Straumann (+ 1.97 Prozent auf 93.34 CHF), Givaudan (+ 1.93 Prozent auf 3’385.00 CHF) und Richemont (+ 1.92 Prozent auf 190.65 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Sandoz (-2.69 Prozent auf 71.56 CHF), Roche (-1.58 Prozent auf 367.90 CHF), Lonza (-1.11 Prozent auf 587.20 CHF), Novartis (-0.89 Prozent auf 127.20 CHF) und Sonova (-0.82 Prozent auf 243.00 CHF).

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 2’017’723 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SLI mit 314.377 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Blick

2026 weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.30 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch