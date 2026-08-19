Zuversicht in Zürich: So performt der SPI aktuell

Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 15:39 Uhr um 0.31 Prozent stärker bei 20’224.56 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2.479 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.067 Prozent auf 20’148.09 Punkte an der Kurstafel, nach 20’161.57 Punkten am Vortag.

Bei 20’142.70 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 20’265.55 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche sank der SPI bereits um 0.206 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wurde der SPI mit 20’156.26 Punkten berechnet. Der SPI wies vor drei Monaten, am 19.05.2026, einen Wert von 18’867.44 Punkten auf. Der SPI stand vor einem Jahr, am 19.08.2025, bei 16’957.70 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 10.87 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SPI bereits ein Jahreshoch bei 20’636.94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’847.58 Punkten verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell Highlight Event and Entertainment (+ 17.00 Prozent auf 5.85 CHF), Leonteq (+ 9.13 Prozent auf 20.80 CHF), Geberit (+ 7.97 Prozent auf 569.00 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 5.85 Prozent auf 0.22 CHF) und Sensirion (+ 5.54 Prozent auf 81.90 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen Addex Therapeutics (-5.31 Prozent auf 0.04 CHF), EvoNext (-4.84 Prozent auf 2.36 CHF), Straumann (-3.45 Prozent auf 96.22 CHF), StarragTornos (-3.41 Prozent auf 34.00 CHF) und Emmi (-3.21 Prozent auf 843.00 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 1’157’360 Aktien gehandelt. Mit 307.205 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0.36 erwartet. Die Curatis-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch