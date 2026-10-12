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Marktbericht 12.10.2026 15:58:17

Zuversicht in Zürich: So bewegt sich der SMI am Montagnachmittag

Zuversicht in Zürich: So bewegt sich der SMI am Montagnachmittag

Der SMI befindet sich am Montag im Aufwind.

Um 15:40 Uhr steht im SIX-Handel ein Plus von 0.37 Prozent auf 13’837.74 Punkte an der SMI-Kurstafel. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1.583 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.435 Prozent auf 13’847.40 Punkte an der Kurstafel, nach 13’787.40 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 13’817.23 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 13’869.57 Punkten verzeichnete.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, wurde der SMI mit 13’775.27 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wurde der SMI mit 14’235.09 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI stand am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 12’481.41 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 4.46 Prozent. Bei 14’669.51 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12’053.51 Zählern erreicht.

Heutige Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Galderma (+ 1.70 Prozent auf 167.75 CHF), Swiss Life (+ 0.91 Prozent auf 891.60 CHF), Sandoz (+ 0.86 Prozent auf 70.32 CHF), Roche (+ 0.84 Prozent auf 360.80 CHF) und Alcon (+ 0.75 Prozent auf 53.54 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Sika (-0.29 Prozent auf 173.30 CHF), Richemont (-0.12 Prozent auf 170.10 CHF), Nestlé (+ 0.04 Prozent auf 76.07 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0.25 Prozent auf 79.84 CHF) und Geberit (+ 0.26 Prozent auf 530.00 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 1’121’750 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 305.902 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10.65 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.68 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

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Short 14’687.56 13.86 S3BCYU
Short 15’229.45 8.95 SJZBBU
SMI-Kurs: 13’865.79 12.10.2026 16:56:38
Long 13’259.22 19.70 S2BJ7U
Long 12’944.26 13.65 SRDBIU
Long 12’396.91 8.90 S6IBVU
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