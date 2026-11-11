SMI 998089 / CH0009980894
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11.11.2026 09:28:18
Zuversicht in Zürich: SMI zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen
Der SMI bleibt auch am dritten Tag der Woche auf Erholungskurs.
Der SMI verbucht im SIX-Handel um 09:10 Uhr Gewinne in Höhe von 0.03 Prozent auf 15’043.05 Punkte. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1.721 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.200 Prozent auf 15’007.89 Punkte an der Kurstafel, nach 15’037.94 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des SMI lag heute bei 15’036.22 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 15’077.00 Punkten erreichte.
SMI-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche ging es für den SMI bereits um 1.74 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, den Stand von 13’787.40 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.08.2026, wies der SMI einen Wert von 14’575.25 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 11.11.2025, wies der SMI einen Stand von 12’702.08 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 13.56 Prozent aufwärts. Bei 15’092.56 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 12’053.51 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops aktuell
Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2.41 Prozent auf 70.64 CHF), Logitech (+ 2.32 Prozent auf 82.04 CHF), Sandoz (+ 0.82 Prozent auf 84.06 CHF), UBS (+ 0.81 Prozent auf 40.89 CHF) und Amrize (+ 0.81 Prozent auf 34.73 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Alcon (-8.37 Prozent auf 56.70 CHF), Swiss Life (-2.58 Prozent auf 965.00 CHF), Zurich Insurance (-0.41 Prozent auf 633.80 CHF), Geberit (-0.34 Prozent auf 593.60 CHF) und Swiss Re (-0.33 Prozent auf 150.35 CHF).
SMI-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen
Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 168’209 Aktien gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 345.819 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.
SMI-Fundamentalkennzahlen
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10.96 erwartet. Partners Group lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.82 Prozent.
Redaktion finanzen.ch
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