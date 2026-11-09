Zuversicht in Zürich: SMI notiert zum Ende des Montagshandels im Plus

Am Montag notierte der SMI via SIX zum Handelsschluss 1.01 Prozent stärker bei 14’946.15 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1.717 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0.071 Prozent schwächer bei 14’786.06 Punkten in den Handel, nach 14’796.50 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag am Montag bei 14’777.55 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 14’951.57 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 09.10.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 13’787.40 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, einen Wert von 14’544.91 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, notierte der SMI bei 12’298.35 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 12.82 Prozent nach oben. Bei 15’092.56 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 12’053.51 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

SMI-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Sika (+ 3.29 Prozent auf 191.35 CHF), Roche (+ 2.77 Prozent auf 401.10 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2.42 Prozent auf 68.60 CHF), Holcim (+ 1.94 Prozent auf 74.68 CHF) und Geberit (+ 1.14 Prozent auf 586.60 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Swiss Re (-1.12 Prozent auf 150.25 CHF), Lonza (-0.60 Prozent auf 659.40 CHF), Galderma (-0.57 Prozent auf 190.65 CHF), Alcon (-0.13 Prozent auf 61.22 CHF) und Givaudan (+ 0.27 Prozent auf 4’065.00 CHF).

Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SMI weist die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 3’135’635 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 339.785 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SMI-Werte auf

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.98 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch