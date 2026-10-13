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SMI-Performance 13.10.2026 15:58:15

Zuversicht in Zürich: SMI-Börsianer greifen am Dienstagnachmittag zu

Zuversicht in Zürich: SMI-Börsianer greifen am Dienstagnachmittag zu

Der SMI verzeichnet am Dienstagnachmittag Kursanstiege.

Am Dienstag erhöht sich der SMI um 15:41 Uhr via SIX um 0.75 Prozent auf 13’981.48 Punkte. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1.581 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SMI 0.561 Prozent fester bei 13’955.75 Punkten, nach 13’877.84 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SMI bei 13’955.75 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 14’066.86 Punkten.

SMI-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, wurde der SMI mit einer Bewertung von 13’775.27 Punkten gehandelt. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 13.07.2026, einen Stand von 14’266.18 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.10.2025, wurde der SMI mit einer Bewertung von 12’484.80 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 5.54 Prozent nach oben. Das SMI-Jahreshoch beträgt derzeit 14’669.51 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 12’053.51 Zählern.

Tops und Flops im SMI aktuell

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell Givaudan (+ 7.80 Prozent auf 3’760.00 CHF), Logitech (+ 1.84 Prozent auf 84.22 CHF), Zurich Insurance (+ 1.69 Prozent auf 588.60 CHF), Partners Group (+ 1.61 Prozent auf 607.20 CHF) und Nestlé (+ 1.52 Prozent auf 77.54 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Amrize (-1.15 Prozent auf 30.12 CHF), Alcon (-1.01 Prozent auf 52.90 CHF), Lonza (-0.66 Prozent auf 570.20 CHF), Richemont (-0.50 Prozent auf 170.80 CHF) und Galderma (-0.03 Prozent auf 168.10 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 1’777’524 Aktien gehandelt. Mit 305.704 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.62 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

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Short 14’885.68 13.47 SRQBMU
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Long 13’124.71 13.95 S5BOUU
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