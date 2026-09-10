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SMI-Marktbericht 10.09.2026 09:28:16

Zuversicht in Zürich: SMI beginnt Handel mit Gewinnen

Zuversicht in Zürich: SMI beginnt Handel mit Gewinnen

Der SMI setzt seinen Aufwärtstrend auch am Morgen fort und verbucht erneut Gewinne.

Der SMI klettert im SIX-Handel um 09:10 Uhr um 0.21 Prozent auf 13’833.61 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1.616 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0.155 Prozent stärker bei 13’826.03 Punkten, nach 13’804.70 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 13’849.33 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 13’825.58 Punkten.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der SMI bislang einen Verlust von 2.81 Prozent. Vor einem Monat, am 10.08.2026, wurde der SMI mit 14’633.70 Punkten berechnet. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 10.06.2026, den Stand von 13’463.33 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.09.2025, lag der SMI-Kurs bei 12’217.46 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4.43 Prozent zu. Bei 14’669.51 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 12’053.51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Swisscom (+ 1.09 Prozent auf 648.00 CHF), Swiss Re (+ 1.00 Prozent auf 135.70 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0.90 Prozent auf 212.70 CHF), Novartis (+ 0.86 Prozent auf 112.62 CHF) und Partners Group (+ 0.63 Prozent auf 669.40 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Alcon (-2.25 Prozent auf 54.64 CHF), Givaudan (-1.16 Prozent auf 3’159.00 CHF), Richemont (-0.51 Prozent auf 174.20 CHF), Roche (-0.26 Prozent auf 346.80 CHF) und Amrize (-0.15 Prozent auf 33.43 CHF).

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das grösste Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 109’443 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI mit 296.223 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der SMI-Titel

Unter den SMI-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10.23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.79 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

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