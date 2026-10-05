SMI 998089 / CH0009980894
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Realtime Liste
|Realtime Chart (Indikation)
|Marktkapitalisierung
|Index-Bewegung
|
05.10.2026 15:58:10
Zuversicht in Zürich: SMI am Nachmittag im Plus
Am ersten Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in Zürich optimistisch.
Am Montag erhöht sich der SMI um 15:40 Uhr via SIX um 0.23 Prozent auf 13’692.29 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1.566 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.212 Prozent auf 13’689.92 Punkte an der Kurstafel, nach 13’660.92 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 13’654.16 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 13’813.38 Punkten verzeichnete.
SMI seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, betrug der SMI-Kurs 14’395.94 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, wies der SMI 14’424.24 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, lag der SMI-Kurs bei 12’507.17 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3.36 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 14’669.51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12’053.51 Zählern erreicht.
Tops und Flops aktuell
Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Sandoz (+ 1.72 Prozent auf 69.70 CHF), Lonza (+ 1.56 Prozent auf 574.40 CHF), Galderma (+ 1.15 Prozent auf 162.40 CHF), Richemont (+ 0.67 Prozent auf 174.00 CHF) und Roche (+ 0.58 Prozent auf 347.70 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Sika (-4.00 Prozent auf 176.45 CHF), Geberit (-0.89 Prozent auf 533.20 CHF), Amrize (-0.68 Prozent auf 30.59 CHF), Swiss Re (-0.42 Prozent auf 140.85 CHF) und Logitech (-0.30 Prozent auf 86.14 CHF).
SMI-Aktien mit dem grössten Börsenwert
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 2’061’662 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 296.513 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Blick
Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10.13 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.67 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|SMI
|13’693.08
|0.24%
Börse aktuell - Live TickerSMI fester -- DAX volatil -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schliesslich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich zum Wochenbeginn aufwärts. Der DAX zeigt sich mit einer unsicheren Tendenz. Die US-Börsen tendieren uneins. An den Börsen in Asien ging es am Montag nach oben.