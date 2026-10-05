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Index-Bewegung 05.10.2026 15:58:10

Zuversicht in Zürich: SMI am Nachmittag im Plus

Zuversicht in Zürich: SMI am Nachmittag im Plus

Am ersten Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in Zürich optimistisch.

Am Montag erhöht sich der SMI um 15:40 Uhr via SIX um 0.23 Prozent auf 13’692.29 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1.566 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.212 Prozent auf 13’689.92 Punkte an der Kurstafel, nach 13’660.92 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 13’654.16 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 13’813.38 Punkten verzeichnete.

SMI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, betrug der SMI-Kurs 14’395.94 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, wies der SMI 14’424.24 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, lag der SMI-Kurs bei 12’507.17 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3.36 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 14’669.51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12’053.51 Zählern erreicht.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Sandoz (+ 1.72 Prozent auf 69.70 CHF), Lonza (+ 1.56 Prozent auf 574.40 CHF), Galderma (+ 1.15 Prozent auf 162.40 CHF), Richemont (+ 0.67 Prozent auf 174.00 CHF) und Roche (+ 0.58 Prozent auf 347.70 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Sika (-4.00 Prozent auf 176.45 CHF), Geberit (-0.89 Prozent auf 533.20 CHF), Amrize (-0.68 Prozent auf 30.59 CHF), Swiss Re (-0.42 Prozent auf 140.85 CHF) und Logitech (-0.30 Prozent auf 86.14 CHF).

SMI-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 2’061’662 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 296.513 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Blick

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10.13 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.67 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Short 14’630.16 13.66 S1B74U
Short 15’157.08 8.93 SRBCQU
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Long 13’217.85 19.80 S8BFJU
Long 12’918.71 13.87 SJYBLU
Long 12’357.01 8.87 STABXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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