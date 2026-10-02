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Index-Bewegung 02.10.2026 09:28:22

Zuversicht in Zürich: SLI zum Start des Freitagshandels mit Kursplus

Zuversicht in Zürich: SLI zum Start des Freitagshandels mit Kursplus

Der SLI bleibt auch heute in der Gewinnzone.

ABB
81.50 CHF 1.82%
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Am Freitag geht es im SLI um 09:10 Uhr via SIX um 0.21 Prozent auf 2’201.89 Punkte aufwärts. Zuvor ging der SLI 0.030 Prozent fester bei 2’197.93 Punkten in den Handel, nach 2’197.27 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2’194.54 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 2’201.96 Einheiten.

So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang ein Minus von 2.46 Prozent. Der SLI wies vor einem Monat, am 02.09.2026, einen Stand von 2’298.13 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 02.07.2026, wies der SLI einen Stand von 2’299.45 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 02.10.2025, wurde der SLI mit 2’014.18 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 2.37 Prozent aufwärts. Bei 2’352.31 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’915.56 Zählern markiert.

SLI-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2.21 Prozent auf 81.38 CHF), Amrize (+ 1.68 Prozent auf 30.95 CHF), Julius Bär (+ 1.63 Prozent auf 72.38 CHF), Sika (+ 1.59 Prozent auf 182.00 CHF) und Geberit (+ 1.47 Prozent auf 538.60 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Roche (-1.40 Prozent auf 344.10 CHF), Galderma (-0.84 Prozent auf 159.45 CHF), Sandoz (-0.82 Prozent auf 67.86 CHF), Novartis (-0.61 Prozent auf 117.34 CHF) und Lonza (-0.50 Prozent auf 557.80 CHF) unter Druck.

Welche SLI-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das grösste Handelsvolumen im SLI auf. 170’626 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 297.473 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Fokus

Im SLI verzeichnet die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Partners Group-Aktie mit 7.67 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch

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