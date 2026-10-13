Zuversicht in Zürich: SLI zum Handelsende mit Kursplus

Der SLI erhöhte sich im SIX-Handel letztendlich um 0.42 Prozent auf 2’243.49 Punkte. In den Handel ging der SLI 0.486 Prozent stärker bei 2’244.91 Punkten, nach 2’234.05 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2’239.87 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2’262.58 Punkten verzeichnete.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, lag der SLI-Kurs bei 2’219.80 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.07.2026, wurde der SLI auf 2’288.38 Punkte taxiert. Der SLI stand vor einem Jahr, am 13.10.2025, bei 2’025.36 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 4.30 Prozent nach oben. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2’352.31 Punkten. Bei 1’915.56 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

SLI-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Givaudan (+ 9.43 Prozent auf 3’817.00 CHF), Logitech (+ 2.97 Prozent auf 85.16 CHF), Geberit (+ 1.85 Prozent auf 540.60 CHF), Zurich Insurance (+ 1.76 Prozent auf 589.00 CHF) und Swiss Re (+ 1.59 Prozent auf 147.25 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen VAT (-2.77 Prozent auf 646.20 CHF), Alcon (-1.91 Prozent auf 52.42 CHF), Lonza (-1.32 Prozent auf 566.40 CHF), Amrize (-1.28 Prozent auf 30.08 CHF) und Julius Bär (-1.09 Prozent auf 70.98 CHF).

SLI-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 3’594’516 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 305.704 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Fokus

Unter den SLI-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.62 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch