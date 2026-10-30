Zuversicht in Zürich: SLI verbucht zum Start Zuschläge

Am Freitag gewinnt der SLI um 09:11 Uhr via SIX 0.19 Prozent auf 2’371.71 Punkte. Zuvor ging der SLI 0.316 Prozent höher bei 2’374.79 Punkten in den Handel, nach 2’367.32 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 2’375.58 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2’370.37 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 1.94 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 30.09.2026, wurde der SLI mit 2’230.83 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 30.07.2026, wies der SLI einen Wert von 2’302.28 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2’020.98 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 10.26 Prozent zu Buche. Bei 2’382.35 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’915.56 Zählern erreicht.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Straumann (+ 1.72 Prozent auf 98.10 CHF), Swiss Re (+ 1.46 Prozent auf 153.05 CHF), Swisscom (+ 1.23 Prozent auf 697.00 CHF), Lindt (+ 1.21 Prozent auf 8’340.00 CHF) und Givaudan (+ 1.05 Prozent auf 3’957.00 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil VAT (-3.44 Prozent auf 578.00 CHF), Logitech (-3.33 Prozent auf 78.94 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2.32 Prozent auf 71.42 CHF), UBS (-0.91 Prozent auf 39.35 CHF) und Julius Bär (-0.49 Prozent auf 69.36 CHF) unter Druck.

Die meistgehandelten SLI-Aktien

Im SLI ist die Nestlé-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 767’489 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SLI mit 347.353 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Blick

Die Swiss Re-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.07 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch