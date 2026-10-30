|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Kursentwicklung im Fokus
|
30.10.2026 09:28:15
Zuversicht in Zürich: SLI verbucht zum Start Zuschläge
Der SLI bleibt auch aktuell in der Gewinnzone.
Am Freitag gewinnt der SLI um 09:11 Uhr via SIX 0.19 Prozent auf 2’371.71 Punkte. Zuvor ging der SLI 0.316 Prozent höher bei 2’374.79 Punkten in den Handel, nach 2’367.32 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 2’375.58 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2’370.37 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 1.94 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 30.09.2026, wurde der SLI mit 2’230.83 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 30.07.2026, wies der SLI einen Wert von 2’302.28 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2’020.98 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 10.26 Prozent zu Buche. Bei 2’382.35 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’915.56 Zählern erreicht.
Tops und Flops aktuell
Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Straumann (+ 1.72 Prozent auf 98.10 CHF), Swiss Re (+ 1.46 Prozent auf 153.05 CHF), Swisscom (+ 1.23 Prozent auf 697.00 CHF), Lindt (+ 1.21 Prozent auf 8’340.00 CHF) und Givaudan (+ 1.05 Prozent auf 3’957.00 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil VAT (-3.44 Prozent auf 578.00 CHF), Logitech (-3.33 Prozent auf 78.94 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2.32 Prozent auf 71.42 CHF), UBS (-0.91 Prozent auf 39.35 CHF) und Julius Bär (-0.49 Prozent auf 69.36 CHF) unter Druck.
Die meistgehandelten SLI-Aktien
Im SLI ist die Nestlé-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 767’489 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SLI mit 347.353 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der SLI-Werte im Blick
Die Swiss Re-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.07 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Logitech S.A.
|
30.10.26
|Börse Zürich: SLI beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Freitagshandel in Zürich: SMI zum Ende des Freitagshandels mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Logitech Aktie News: Logitech am Freitagnachmittag Verlust reich (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Aufschläge in Zürich: Das macht der SLI aktuell (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Optimismus in Zürich: SMI nachmittags stärker (finanzen.ch)
|
30.10.26
|SLI aktuell: SLI-Börsianer greifen zu (finanzen.ch)
|
30.10.26
|SIX-Handel: SMI am Mittag freundlich (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Börse Zürich: SMI bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Logitech S.A.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
ABB am 30.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2’372.09
|0.20%
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: SMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst mit Verlusten -- Wall Street klar im Minus -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende zeigte sich der heimische Aktienmarkt gut behauptet, während der deutsche Leitindex nachgab. Die US-Börsen zeigten sich abgeschlagen. An den Märkten in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.