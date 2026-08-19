Straumann Aktie 117544866 / CH1175448666
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19.08.2026 17:58:18
Zuversicht in Zürich: SLI verbucht letztendlich Zuschläge
Der SLI machte am Mittwoch Gewinne.
Am Mittwoch gewann der SLI via SIX letztendlich 0.26 Prozent auf 2’303.88 Punkte. In den Handel ging der SLI 0.245 Prozent schwächer bei 2’292.32 Punkten, nach 2’297.96 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des SLI lag am Mittwoch bei 2’294.59 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2’309.84 Punkten erreichte.
So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang ein Minus von 0.352 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, lag der SLI-Kurs bei 2’298.35 Punkten. Der SLI lag vor drei Monaten, am 19.05.2026, bei 2’122.84 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.08.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2’022.04 Punkten.
Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 7.11 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 2’352.31 Punkten. Bei 1’915.56 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
SLI-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Geberit (+ 7.44 Prozent auf 566.20 CHF), Lonza (+ 2.37 Prozent auf 579.20 CHF), Roche (+ 1.80 Prozent auf 367.40 CHF), Partners Group (+ 1.29 Prozent auf 720.20 CHF) und Novartis (+ 1.24 Prozent auf 127.12 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Straumann (-2.45 Prozent auf 97.22 CHF), Helvetia Baloise (-2.13 Prozent auf 211.40 CHF), Lindt (-1.67 Prozent auf 9’130.00 CHF), Alcon (-1.59 Prozent auf 59.38 CHF) und Swiss Life (-1.42 Prozent auf 916.00 CHF).
Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im SLI auf
Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 4’604’417 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SLI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 301.532 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.
Dieses KGV weisen die SLI-Werte auf
Im SLI weist die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.43 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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