VAT Aktie 31186490 / CH0311864901
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02.09.2026 17:58:10
Zuversicht in Zürich: SLI verbucht letztendlich Gewinne
So performte der SLI am Mittwoch letztendlich.
Schlussendlich beendete der SLI den Mittwochshandel nahezu unverändert (plus 0.11 Prozent) bei 2’296.78 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0.052 Prozent auf 2’293.06 Punkte an der Kurstafel, nach 2’294.26 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 2’278.87 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2’299.07 Punkten verzeichnete.
SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verlor der SLI bereits um 0.437 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wies der SLI einen Stand von 2’289.83 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 02.06.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2’135.48 Punkten. Der SLI wies vor einem Jahr, am 02.09.2025, einen Stand von 1’983.36 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 6.78 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 2’352.31 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 1’915.56 Punkten.
Tops und Flops im SLI aktuell
Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit VAT (+ 4.04 Prozent auf 607.40 CHF), Alcon (+ 1.82 Prozent auf 59.36 CHF), Sonova (+ 1.37 Prozent auf 237.20 CHF), UBS (+ 1.13 Prozent auf 44.64 CHF) und Swisscom (+ 1.12 Prozent auf 634.50 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Givaudan (-1.54 Prozent auf 3’205.00 CHF), Schindler (-1.45 Prozent auf 258.20 CHF), Holcim (-1.36 Prozent auf 70.98 CHF), Amrize (-1.34 Prozent auf 34.66 CHF) und Straumann (-1.09 Prozent auf 96.32 CHF).
Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das grösste Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 4’980’180 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 298.357 Mrd. Euro heraus.
SLI-Fundamentaldaten im Fokus
Die Swiss Re-Aktie hat mit 10.47 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die Partners Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.72 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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