Logitech Aktie 2575132 / CH0025751329
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29.09.2026 09:28:16
Zuversicht in Zürich: SLI liegt zum Start im Plus
Beim SLI lassen sich am Dienstag erneut Gewinne beobachten.
Der SLI tendiert im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0.16 Prozent stärker bei 2’250.43 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.172 Prozent auf 2’250.72 Punkte an der Kurstafel, nach 2’246.86 Punkten am Vortag.
Bei 2’249.10 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 2’252.61 Punkten den höchsten Stand markierte.
So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, stand der SLI bei 2’312.04 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.06.2026, lag der SLI noch bei 2’275.35 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 29.09.2025, den Wert von 1’966.61 Punkten.
Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 4.62 Prozent zu. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2’352.31 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1’915.56 Zählern.
SLI-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Julius Bär (+ 6.93 Prozent auf 76.56 CHF), VAT (+ 2.20 Prozent auf 668.40 CHF), Logitech (+ 1.83 Prozent auf 84.38 CHF), Richemont (+ 1.48 Prozent auf 174.80 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.38 Prozent auf 80.88 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Lindt (-8.07 Prozent auf 7’855.00 CHF), Straumann (-2.45 Prozent auf 94.08 CHF), Lonza (-0.79 Prozent auf 579.60 CHF), Roche (-0.68 Prozent auf 353.00 CHF) und Swiss Re (-0.66 Prozent auf 141.95 CHF).
SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Aktuell weist die UBS-Aktie das grösste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 125’874 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 302.832 Mrd. Euro im SLI den grössten Anteil aus.
Fundamentaldaten der SLI-Werte im Blick
Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.63 Prozent bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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