SLI 3025288 / CH0030252883
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Marktkapitalisierung
|SIX-Handel im Blick
|
09.11.2026 12:26:18
Zuversicht in Zürich: SLI am Mittag mit grünem Vorzeichen
Der SLI gewinnt am Mittag an Fahrt.
Um 12:09 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0.36 Prozent stärker bei 2’387.76 Punkten. Zuvor ging der SLI 0.062 Prozent schwächer bei 2’377.74 Punkten in den Handel, nach 2’379.22 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2’376.14 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2’387.76 Punkten.
So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf
Vor einem Monat, am 09.10.2026, wurde der SLI mit 2’219.11 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, den Stand von 2’336.65 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, einen Wert von 2’005.87 Punkten auf.
Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 11.01 Prozent zu. Bei 2’433.53 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief steht hingegen bei 1’915.56 Zählern.
Tops und Flops aktuell
Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Julius Bär (+ 1.80 Prozent auf 69.12 CHF), Roche (+ 1.67 Prozent auf 396.80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.52 Prozent auf 68.00 CHF), Sandoz (+ 1.41 Prozent auf 84.96 CHF) und Sika (+ 1.24 Prozent auf 187.55 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Swiss Re (-2.04 Prozent auf 148.85 CHF), Richemont (-1.59 Prozent auf 166.95 CHF), Amrize (-1.18 Prozent auf 34.32 CHF), Swisscom (-0.90 Prozent auf 713.50 CHF) und Kühne + Nagel International (-0.81 Prozent auf 233.60 CHF).
Die teuersten SLI-Unternehmen
Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 815’601 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 339.785 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.
KGV und Dividende der SLI-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10.97 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.98 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2’387.08
|0.33%
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX fester -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zieht zum Wochenstart leicht an, während der deutsche Leitindex deutlich ansteigt. Die Börsen in Asien legten am Montag mehrheitlich zu.