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SIX-Handel im Blick 09.11.2026 12:26:18

Zuversicht in Zürich: SLI am Mittag mit grünem Vorzeichen

Zuversicht in Zürich: SLI am Mittag mit grünem Vorzeichen

Der SLI gewinnt am Mittag an Fahrt.

Um 12:09 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0.36 Prozent stärker bei 2’387.76 Punkten. Zuvor ging der SLI 0.062 Prozent schwächer bei 2’377.74 Punkten in den Handel, nach 2’379.22 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2’376.14 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2’387.76 Punkten.

So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 09.10.2026, wurde der SLI mit 2’219.11 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, den Stand von 2’336.65 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, einen Wert von 2’005.87 Punkten auf.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 11.01 Prozent zu. Bei 2’433.53 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief steht hingegen bei 1’915.56 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Julius Bär (+ 1.80 Prozent auf 69.12 CHF), Roche (+ 1.67 Prozent auf 396.80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.52 Prozent auf 68.00 CHF), Sandoz (+ 1.41 Prozent auf 84.96 CHF) und Sika (+ 1.24 Prozent auf 187.55 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Swiss Re (-2.04 Prozent auf 148.85 CHF), Richemont (-1.59 Prozent auf 166.95 CHF), Amrize (-1.18 Prozent auf 34.32 CHF), Swisscom (-0.90 Prozent auf 713.50 CHF) und Kühne + Nagel International (-0.81 Prozent auf 233.60 CHF).

Die teuersten SLI-Unternehmen

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 815’601 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 339.785 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der SLI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10.97 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.98 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

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