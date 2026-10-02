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SIX-Handel im Blick 02.10.2026 12:26:39

Zuversicht in Zürich: SLI am Mittag freundlich

Zuversicht in Zürich: SLI am Mittag freundlich

So bewegt sich der SLI mittags.

Helvetia Baloise
204.68 CHF 0.15%
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Am Freitag notiert der SLI um 12:09 Uhr via SIX 0.64 Prozent höher bei 2’211.30 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.030 Prozent auf 2’197.93 Punkte an der Kurstafel, nach 2’197.27 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tagestief bei 2’194.54 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2’220.50 Punkten lag.

So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 2.04 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 02.09.2026, erreichte der SLI einen Stand von 2’298.13 Punkten. Der SLI lag noch vor drei Monaten, am 02.07.2026, bei 2’299.45 Punkten. Der SLI wies vor einem Jahr, am 02.10.2025, einen Wert von 2’014.18 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 2.80 Prozent zu. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2’352.31 Punkten. Bei 1’915.56 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2.16 Prozent auf 81.34 CHF), Sika (+ 1.93 Prozent auf 182.60 CHF), Julius Bär (+ 1.88 Prozent auf 72.56 CHF), Amrize (+ 1.68 Prozent auf 30.95 CHF) und VAT (+ 1.65 Prozent auf 691.60 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil Sonova (-0.96 Prozent auf 247.80 CHF), Roche (-0.32 Prozent auf 347.90 CHF), Helvetia Baloise (-0.20 Prozent auf 204.20 CHF), Straumann (-0.17 Prozent auf 91.38 CHF) und Novartis (-0.10 Prozent auf 117.94 CHF).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im SLI auf

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 977’951 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 297.473 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Fokus

Im SLI weist die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Partners Group lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7.67 Prozent.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com
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