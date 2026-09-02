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SLI-Performance 02.09.2026 15:58:15

Zuversicht in Zürich: Das macht der SLI aktuell

Zuversicht in Zürich: Das macht der SLI aktuell

Am Nachmittag halten sich die Börsianer in Zürich zurück.

VAT
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Um 15:40 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0.11 Prozent fester bei 2’296.77 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0.052 Prozent auf 2’293.06 Punkte an der Kurstafel, nach 2’294.26 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 2’298.76 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2’278.87 Punkten lag.

SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 0.437 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 2’289.83 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 02.06.2026, den Stand von 2’135.48 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.09.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 1’983.36 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 6.78 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 2’352.31 Punkte. Bei 1’915.56 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit VAT (+ 3.73 Prozent auf 605.60 CHF), Lonza (+ 1.87 Prozent auf 588.60 CHF), Roche (+ 1.64 Prozent auf 353.20 CHF), Sonova (+ 1.37 Prozent auf 237.20 CHF) und Alcon (+ 1.23 Prozent auf 59.02 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Amrize (-2.70 Prozent auf 34.18 CHF), Partners Group (-1.74 Prozent auf 667.80 CHF), Holcim (-1.67 Prozent auf 70.76 CHF), Straumann (-1.25 Prozent auf 96.16 CHF) und Schindler (-1.07 Prozent auf 259.20 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 2’234’584 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 298.357 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Blick

In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Mit 6.72 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch

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